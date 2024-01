W sklepie internetowym DOLLE można znaleźć różnorodne schody, które charakteryzują się bardzo dobrą jakością, niezawodnością i wszechstronnym zastosowaniem. W procesie produkcyjnym firma stawia na certyfikację FSC® oraz ochronę środowiska, co daje naszym klientom pewność stosowania materiałów najwyższej jakości!

Ponad 7 000 modeli schodów!

Oferta jest różnorodna i obejmuje najbardziej popularne schody na rynku polskim: strychowe tradycyjne, przeciwpożarowe, metalowe czy z opatentowaną technologią clickFIX®. W ofercie firmy znajdują się również wysokiej jakości schody modułowe do małych pomieszczeń ze stopniami kaczymi, schody kręcone czy schody zewnętrzne. Firma korzysta ze sprawdzonego litego drewna bukowego i dębowego, dzięki czemu nowoczesne schody będą służyć kupującym przez lata! Firma jest w stanie odpowiedzieć na wymagania i potrzeby klientów oraz dobrać model schodów odpowiedni do każdego pomieszczenia, bez względu na wielkość czy styl aranżacyjny.

Katalog powstał tak, aby w najprostszy sposób wesprzeć pracę profesjonalisty. Każdy produkt posiada zdjęcie aranżacyjne, nazwę, parametry techniczne, lata gwarancji oraz materiały, z których jest wykonany. Po każdej kategorii przygotowywane jest zestawienie parametrów technicznych w formie prostej i czytelnej tabeli.

Schody DOLLE – łatwość montażu

Wiele osób, które zakupiło schody, docenia je za bardzo prosty, łatwy i szybki montaż bez użycia specjalnych narzędzi. Dlatego też z roku na rok popularność naszych schodów rośnie i coraz więcej osób decyduje się na ich zakup.

Schody DOLLE – usługa pomiaru i montażu

Dla osób, które są zabiegane i zdecydowanie wolą aby profesjonalista zajął się instalacją, nasza firma oferuje pomiar i montaż zakupionych schodów. Wystarczy skontaktować się biuro@dolle.com oraz (+48) 338 272 490 i umówić na dany dzień.

Do każdego stylu wnętrzarskiego i gustu użytkownika

Możliwość zaprojektowania własnego modelu schodów oznacza, że mamy do wyboru ponad 7 000 modeli! Dzięki tak szerokiemu wyborowi schody dopasowują się do wnętrza pomieszczenia tak, aby pasowały do podłóg, drzwi, okien czy schodów zewnętrznych pasowały do elewacji budynku.

Schody DOLLE można z powodzeniem zastosować w różnych stylach aranżacji. Świetnie komponują się ze stylem skandynawskim, minimalistycznym, nowoczesnym, klasycznym, ekologicznym, boho, industrialnym/loftowym czy popularnym także stylem glamour. Możliwość dostosowania i konfiguracji sprawia, że schody DOLLE można dostosować do stylu i gustu każdego kupującego.

Bezpieczeństwo użytkowania

Jakość schodów potwierdzają certyfikaty bezpieczeństwa oraz 5-letnia gwarancja na schody modułowe lub 10-letnia gwarancja na schody strychowe. Schody posiadają certyfikat na maksymalne obciążenie punktowe w kg i maksymalne obciążenie całkowite w kg. Poręcz dopuszcza obciążenie poziome kg/metr. Certyfikaty dla poszczególnych modeli stopni znajdziesz na stronie internetowej wybranego produktu.

Nowy katalog schodów modułowych STYCZEŃ 2024 dostępny jest w sklepie internetowym www.dolle.com.pl oraz w podstronie „Do pobrania”, gdzie można go obejrzeć on-line lub pobrać w formacie PDF.