Trendy 2024

Nowoczesne schody stają się bardzo ważnym elementem wyposażenia, który nadaje charakter każdemu pomieszczeniu. Produkując schody, wiemy, jak bardzo zmieniają się oczekiwania klientów, trendy i funkcjonalność. Nasi projektanci nieustannie proponują innowacyjne rozwiązania i na bieżąco śledzą zmieniające się trendy w świecie designu.

Wiemy, że nowoczesne schody w Twoim domu nie tylko podkreślą jego styl, ale także zapewnią bezpieczeństwo i komfort mieszkańcom. W e-booku nie skupiamy się tylko na praktycznych aspektach schodów, ale na ich estetyce i przedstawiamy gotowe pomysły na modne schody do Twojego domu w 2024 roku.

E-book podzielony jest na kilka podrozdziałów i każdy poświęcony jest innemu stylowi aranżacyjnemu. W każdym znajdziemy kilka słów o cechach charakterystycznych danego stylu oraz informację, które schody z oferty idealnie do niego pasują.

Ekologia w schodach

E-book porusza jeszcze jeden ważny aspekt dla naszej firmy. Chodzi o aspekt ekologicznych i nasze zaangażowanie w politykę ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Wiemy, że bycie ekologicznym to już nie jest trend, a styl życia. Dlatego wybieramy rozwiązania ekologiczne i na przykład drewno pozyskiwane do naszych schodów jest z certyfikatem FSC®. A w tym roku po raz pierwszy dołączyliśmy do akcji portalu posadzimy.pl i wraz z nimi sadzimy drzewa w Polsce.

Zachęcamy do pobierania e-booka i dzielenia się wrażeniami. A możesz chcesz dopisać do niego jeszcze jeden rozdział? Jeśli tak, to napisz na marketingcee@dolle.com. – razem przygotujemy trendy 2025!