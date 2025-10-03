Schody Winnipeg DOLLE w pałacu w Żyrowej

Model Winnipeg wyróżnia się kompaktową formą, trwałą konstrukcją i eleganckim wykończeniem z litego drewna. Dzięki temu doskonale wpisuje się w charakter historycznych wnętrz, jednocześnie zapewniając pełen komfort i bezpieczeństwo codziennego użytkowania. A sam pałac uznawany jest za jedną z najpiękniejszych barokowych rezydencji na Śląsku i od lat przyciąga miłośników historii i architektury.

Pałac w Żyrowej to jedna z najpiękniejszych barokowych rezydencji na Śląsku Opolskim. Jego historia sięga XVII wieku, a przez lata pełnił funkcję siedziby rodów szlacheckich. Dziś zachwyca odrestaurowanymi wnętrzami, które stanowią idealne tło dla współczesnych rozwiązań aranżacyjnych.

Montaż schodów w tak prestiżowej lokalizacji pokazuje, że produkty DOLLE sprawdzają się nie tylko w nowoczesnych domach i mieszkaniach, ale także w obiektach zabytkowych, gdzie liczy się zarówno funkcjonalność, jak i estetyka.

Winnipeg to spiralne schody zaprojektowane z myślą o oszczędności przestrzeni i elegancji. Łączą naturalne drewno z nowoczesną metalową balustradą, oferując stabilność, trwałość i ponadczasowy design, który idealnie komponuje się z różnymi stylami architektonicznymi. W Polsce te schody można kupić pod nazwą COLUMBIA, a ich jedyną różnicą w stosunku to modelu Winnipeg jest to, że te pierwsze schody kręcone z kwadratowym (a nie trójkątnym) podestem.