Nowe oblicze bezpieczeństwa i stylu – systemy balustrad DOLLE: Acadia, Clean Black i Madeira

Balustrada to nie tylko element zabezpieczający przestrzeń. To również detal, który potrafi zdefiniować charakter wnętrza – dodać mu lekkości, elegancji albo przytulności. Marka DOLLE, znana z produkcji schodów modułowych, drewnianych, zewnętrznych i strychowych oraz systemów balustrad najwyższej jakości, wprowadza trzy wyjątkowe propozycje: Acadia, Clean Black i Madeira. Każda z nich odpowiada na inne potrzeby estetyczne, ale wszystkie łączy jedno – precyzja wykonania, funkcjonalność i ponadczasowy design.

ACADIA – harmonia designu

System Acadia to połączenie klasyki i nowoczesności. Aluminiowe poręcze zestawione z aluminiowymi słupkami i wypełnieniem tworzą subtelną, a zarazem wyrazistą formę. Balustrada świetnie sprawdza się w przestrzeniach, gdzie dominuje minimalizm, skandynawska prostota lub naturalne materiały.

Acadia to propozycja dla tych, którzy cenią trwałość metalu. Doskonale sprawdza się jako niezależny element wykończenia antresoli czy galerii.

Dzięki modułowej konstrukcji, Acadia jest łatwa w montażu i umożliwia tworzenie rozwiązań dopasowanych do różnych przestrzeni.

CLEAN BLACK – elegancja w modnej czerni

Clean Black to balustrada, która przyciąga spojrzenia. Jej nowoczesny design, oparty na prostych liniach i wykończeniu w głębokiej czerni, idealnie wpisuje się w trend industrialny i modern.

To propozycja dla odważnych – dla tych, którzy lubią, gdy wnętrze ma charakter.

System Clean Black został wykonany z wysokiej jakości aluminium, co zapewnia mu wyjątkową trwałość i odporność na uszkodzenia.

Czarna powierzchnia jest elegancka i ponadczasowa, a przy tym stanowi doskonały kontrast dla jasnych ścian, naturalnego drewna czy betonu architektonicznego.

Balustrada sprawdzi się w nowoczesnych domach, w których estetyka idzie w parze z bezpieczeństwem.

MADEIRA – naturalne piękno drewna

W kontraście do surowości metalu, system Madeira wprowadza do wnętrza spokój i harmonię.Wykonana z litego drewna świerkowego, bukowego lub dębowego balustrada zachwyca naturalnym rysunkiem słojów i delikatnym wykończeniem. Madeira to synonim ciepła, elegancji i domowego klimatu.

To idealne rozwiązanie do antresoli, galerii i przestrzeni otwartych – wszędzie tam, gdzie chcemy zachować bezpieczeństwo, ale jednocześnie nie zaburzyć wizualnej lekkości wnętrza.

Balustrada nie jest przeznaczona do montażu przy schodach, co czyni ją doskonałym wyborem do aranżacji, w których liczy się subtelność i estetyczny balans.

Trzy style – jeden standard jakości DOLLE

Każdy z tych systemów odpowiada na inne potrzeby, ale łączy je wspólna filozofia DOLLE: tworzyć produkty, które łączą bezpieczeństwo, design i trwałość.

Acadia, Clean Black i Madeira to trzy różne interpretacje nowoczesnego wzornictwa – od industrialnej prostoty po naturalne ciepło drewna.

Balustrady DOLLE są projektowane i produkowane z myślą o długowieczności, prostym montażu i dopasowaniu do różnorodnych wnętrz – od mieszkań i domów po przestrzenie komercyjne.

O marce DOLLE

DOLLE to jeden z europejskich liderów w produkcji schodów modułowych, strychowych i systemów balustrad. Od ponad 70 lat marka inspiruje do tworzenia wnętrz z charakterem, w których estetyka idzie w parze z funkcjonalnością.

Produkty DOLLE są projektowane z dbałością o detale, trwałość i bezpieczeństwo użytkowników, a ich design łączy skandynawską prostotę z nowoczesną elegancją.