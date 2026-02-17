Schody, które definiują wnętrze. DOLLE publikuje ebook o trendach 2026

Ebook porusza kluczowe tematy, które będą dominować w 2026 roku: schody jako element designu, minimalizm i lekkość formy, rozwiązania do małych przestrzeni, naturalne materiały, aktualne trendy kolorystyczne oraz rosnącą rolę ergonomii i komfortu użytkowania. Szczególne miejsce poświęcono schodom modułowym jako odpowiedzi na potrzeby współczesnych domów.

W publikacji nie zabrakło również wątku odpowiedzialności środowiskowej. DOLLE podkreśla znaczenie certyfikowanego drewna FSC© oraz swojej inicjatywy sadzenia drzew w Polsce – za każdy zakupiony produkt sadzone jest jedno drzewo, a klient otrzymuje imienny certyfikat jego posadzenia.

– Schody coraz częściej definiują charakter wnętrza. Chcieliśmy stworzyć materiał, który pomoże świadomie wybrać rozwiązanie dopasowane do przestrzeni, estetyki i codziennych potrzeb – bez kompromisów między designem a funkcją – podkreśla zespół DOLLE.

Ebook „Schody, które definiują wnętrze. Trendy 2026” skierowany jest do inwestorów indywidualnych, architektów, projektantów wnętrz oraz wszystkich, którzy planują budowę lub remont domu i szukają nowoczesnych, przemyślanych rozwiązań.