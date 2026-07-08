DOLLE prezentuje nowy katalog produktowy – nowoczesny design, inspirujące zdjęcia i rozszerzona oferta
DOLLE z dumą prezentuje nową edycję katalogu produktowego, która została przygotowana z myślą o jeszcze lepszym doświadczeniu Klientów, partnerów handlowych i projektantów.
2026-07-08, 09:06

Nowy katalog to nie tylko odświeżona szata graficzna, ale przede wszystkim bardziej przejrzysty układ, nowe inspirujące zdjęcia oraz rozbudowana oferta produktów.

 

W najnowszym wydaniu postawiono na nowoczesny i intuicyjny design, który ułatwia poruszanie się po ofercie oraz szybkie odnalezienie odpowiednich rozwiązań. Każda sekcja została starannie zaprojektowana, aby jeszcze lepiej prezentować funkcjonalność, estetykę i możliwości produktów DOLLE.

 

Katalog zawiera całkowicie nowe aranżacje i profesjonalne zdjęcia produktowe, które pokazują rozwiązania DOLLE w realistycznych i inspirujących wnętrzach. Dzięki temu klienci mogą łatwiej wyobrazić sobie produkty w swoich projektach i przestrzeniach.

 

W nowej edycji nie zabrakło również premier produktowych. Oferta została rozszerzona o nowe modele oraz rozwiązania odpowiadające aktualnym trendom i potrzebom rynku. DOLLE konsekwentnie rozwija swoje portfolio, stawiając na połączenie designu, jakości oraz funkcjonalności.

 

Nowy katalog DOLLE to kompleksowe źródło inspiracji i praktycznych informacji dla wszystkich poszukujących nowoczesnych rozwiązań do domu i przestrzeni użytkowych.

 

Zapraszamy do odkrywania nowego katalogu DOLLE i poznania najnowszych produktów marki Zobacz katalog Schody 2026

KONTAKT / AUTOR
Izabela Kościów
Head of Marketing CEE
Dolle Sp. z o.o
ZAŁĄCZNIKI
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